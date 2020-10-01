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01 октября 2020, 12:56 1

Зеленский прибыл в Ровенскую область

01 октября 2020, 12:56 1
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Президент ознакомится с работой медицинских учреждений области
Президент ознакомится с работой медицинских учреждений области
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Ровенской области примет участие в совещании относительно водохозяйственного комплекса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ровенской области. Глава государства проинспектирует прокладки северного обхода города Ровно и примет участие в совещании относительно состояния и проблем развития водохозяйственного комплекса", — указано в сообщении.

Также планируется, что президент ознакомится с работой медицинских учреждений области и проверит, как идет строительство спортивных объектов в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, 29 сентября Зеленский посещал Винницкую область с рабочим визитом.

Офис президента президент Ровно визит офис
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