Зеленский прибыл в Ровенскую область

Президент ознакомится с работой медицинских учреждений области

Президент ознакомится с работой медицинских учреждений области

Офис президента

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Ровенской области примет участие в совещании относительно водохозяйственного комплекса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ровенской области. Глава государства проинспектирует прокладки северного обхода города Ровно и примет участие в совещании относительно состояния и проблем развития водохозяйственного комплекса", — указано в сообщении.

Также планируется, что президент ознакомится с работой медицинских учреждений области и проверит, как идет строительство спортивных объектов в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, 29 сентября Зеленский посещал Винницкую область с рабочим визитом.