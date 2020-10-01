Зеленский прибыл в Ровенскую область
Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Ровенской области примет участие в совещании относительно водохозяйственного комплекса.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ровенской области. Глава государства проинспектирует прокладки северного обхода города Ровно и примет участие в совещании относительно состояния и проблем развития водохозяйственного комплекса", — указано в сообщении.
Также планируется, что президент ознакомится с работой медицинских учреждений области и проверит, как идет строительство спортивных объектов в рамках программы "Большая стройка".
Напомним, 29 сентября Зеленский посещал Винницкую область с рабочим визитом.