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01 октября 2020, 14:59 1

Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики

01 октября 2020, 14:59 1
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Он не назвал причину пожара в области
Он не назвал причину пожара в области
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины не самый лучший год по поводу природных катаклизмов. Правоохранители сейчас устанавливают причины пожара в Луганской области.

Об этом президент заявил на брифинге в Ровенской области, информирует RegioNews.

Он отметил, что сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту пожаров.

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое", - заявил он.

По его данным, техника к местам пожаров доезжает быстро. Он добавил, что пока не может назвать причину пожара в области.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

лес пожар боевики спасатели президент
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