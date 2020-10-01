Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики

Он не назвал причину пожара в области

Он не назвал причину пожара в области

Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины не самый лучший год по поводу природных катаклизмов. Правоохранители сейчас устанавливают причины пожара в Луганской области.

Об этом президент заявил на брифинге в Ровенской области, информирует RegioNews.

Он отметил, что сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту пожаров.

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое", - заявил он.

По его данным, техника к местам пожаров доезжает быстро. Он добавил, что пока не может назвать причину пожара в области.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.