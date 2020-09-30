"Вже надана належна оцінка": У Зеленського відреагували на скандальні заяви Фокіна

В ОП заявили, що заявам Фокіна вже надана належна оцінка.

В ОП заявили, що заявам Фокіна вже надана належна оцінка.

В Офісі українського президента неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін щодо ситуації на Донбасі.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

У Зеленського заявили, що не можна плутати офіційне з особистим. В ОП нагадали, що саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Криму, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України.

"Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все - суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 29 вересня на засіданні парламентського комітету Фокін повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни. Також він заявив, що не бачив на Донбасі ніяких ознак війни з Росією.

Глава МВС Арсен Аваков також висловив свою думку про заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, про те, що на Донбасі немає війни.

Також українська делегація у Тристоронній контактної групи (ТКГ) відреагувала на заяви першого заступника голови делегації Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі і Криму, зроблені у Верховній Раді.