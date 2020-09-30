09:46  30 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків
09:29  30 вересня
Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
08:14  30 вересня
Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 10:58 1

"Вже надана належна оцінка": У Зеленського відреагували на скандальні заяви Фокіна

30 вересня 2020, 10:58 1
Читайте также на русском языке
В ОП заявили, що заявам Фокіна вже надана належна оцінка.
В ОП заявили, що заявам Фокіна вже надана належна оцінка.
Читайте также
на русском языке

В Офісі українського президента неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін щодо ситуації на Донбасі.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

У Зеленського заявили, що не можна плутати офіційне з особистим. В ОП нагадали, що саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Криму, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України.

"Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все - суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 29 вересня на засіданні парламентського комітету Фокін повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни. Також він заявив, що не бачив на Донбасі ніяких ознак війни з Росією.

Глава МВС Арсен Аваков також висловив свою думку про заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, про те, що на Донбасі немає війни.

Також українська делегація у Тристоронній контактної групи (ТКГ) відреагувала на заяви першого заступника голови делегації Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі і Криму, зроблені у Верховній Раді.

Донбас війна Офіс президента ТКГ президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »