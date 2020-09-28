Корниенко сделал заявление относительно скандала с продажей мест в избирательных списках

Он заявил, что хочет сначала увидеть доказательства

Он заявил, что хочет сначала увидеть доказательства

В комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews он заявил, что сперва хочет увидеть прайс-лист, кому давали взятку, оперативную съёмку, где получатель денег говорит про конкретного кандидата и его место в списке, передает RegioNews.

"Я слышу эти разговоры, начиная с парламентской кампании. Более того, был такой Антон Поляков в нашей фракции. Он меня в этом обвинял, мы ходили в НАБУ и так далее. Чем это закончилось? Ничем. Поэтому, пожалуйста, все факты в ГБР, в НАБУ, пусть они разбираются", - заявил Корниенко.

Глава партии "Слуга народа" уточнил, что не знает, будет ли сегодня вечером на заседании фракции нардеп Николай Галушко, который накануне обвинил партию в продаже всех мест на 97-м округе.

Напомним, накануне нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии.