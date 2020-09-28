16:16  28 сентября
Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим
17:08  28 сентября
Кандидатом в мэры Луцка от "Слуги народа" зарегистрировано Романа Боднарука
18:23  28 сентября
В зоне ООС с начала суток зафиксировали один вражеский обстрел
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2020, 16:46 6

Корниенко сделал заявление относительно скандала с продажей мест в избирательных списках

28 сентября 2020, 16:46 6
Читайте також українською мовою
Он заявил, что хочет сначала увидеть доказательства
Он заявил, что хочет сначала увидеть доказательства
Читайте також
українською мовою

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что  не удивлён скандалам по поводу распродажи мест в списках.

В комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews он заявил, что сперва хочет увидеть прайс-лист, кому давали взятку, оперативную съёмку, где получатель денег говорит про конкретного кандидата и его место в списке, передает RegioNews.

"Я слышу эти разговоры, начиная с парламентской кампании. Более того, был такой Антон Поляков в нашей фракции. Он меня в этом обвинял, мы ходили в НАБУ и так далее. Чем это закончилось? Ничем. Поэтому, пожалуйста, все факты в ГБР, в НАБУ, пусть они разбираются", - заявил Корниенко.

Глава партии "Слуга народа" уточнил, что не знает, будет ли сегодня вечером на заседании фракции нардеп Николай Галушко, который накануне обвинил партию в продаже всех мест на 97-м округе.

Напомним, накануне нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии.

Слуга народа глава выборы Местные выборы Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »