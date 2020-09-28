В "Слуге народа" сказали, сколько партия выдвигает кандидатов на местных выборах

"Слуга народа" выдвинула около 73% кандидатов от максимально возможного количества

"Слуга народа" выдвинула около 73% кандидатов от максимально возможного количества

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Партия "Слуга народа" выдвигает на местные выборы более 30 тысяч кандидатов во всех регионах Украины.

Такие данные озвучил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 28 сентября, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Так, в целом партия ведет более 30 тысяч кандидатов, которые претендуют на должности депутатов местных советов, а также городских голов и председателей ОТГ во всех регионах Украины. По словам Корниенко, "Слуга народа" выдвинула около 73% кандидатов от максимально возможного количества.

"Это 1080 советов, 58,7% мужчин, 41,3% женщин", - уточнил Корниенко.

Согласно данным презентации, которая была продемонстрирована на брифинге, в областные советы партия выдвигает 1583 кандидатов, районные - 5268, городские - 10340, сельские - 6766, поселковые - 7570.

"Мы продолжаем быть молодой партией, и мы молодой состав отправляем в городские советы, поселковые, областные и районные. 30% - до 35 лет", - отметил Корниенко.

Политик добавил, что большая часть кандидатов имеет возраст от 18 до 45 лет. Почти 60% кандидатов от партии - в возрасте 36-55 лет старше 56 лет - 11,9%.

"На голов мы выдвинули 952 человека. Из них 280 человек - кандидаты на должности городских голов, 313 - поселковых, 359 - сельских", - сказал Корниенко.

По словам председателя партии, почти 19% кандидатов от "Слуги народа" - представители образования, 9,2% - медики. Также есть предприниматели, госслужащие низших уровней, экономисты, руководители. 16% составляют общественные деятели.

Напомним, "Слуги" хотят вести параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах.