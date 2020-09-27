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27 сентября 2020, 12:08 8

Нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии

27 сентября 2020, 12:08 8
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Народный избранник заявил о продаже мест в списках партии на местные выборы
Народный избранник заявил о продаже мест в списках партии на местные выборы
Фото: Украинская правда
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко принял решение выйти из партии из-за кулуарных политических игр.

Об этом Николай Галушко сообщил в своем видеообращении, пишет RegioNews.

Нардеп заявил, что все места в списке "Слуги народа" на его округе (97 округ в Киевской области, Бровары – ред.) проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

На местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии" Слуга народа "в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - сказал нардеп.

Галушко добавил, что при распределении районов, "исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила его родной Броварской район".

Обращение народного депутата Украины

Обращение к Президенту Украины! О беспределе в руководстве партии Слуга Народа.

Опубликовано Народный депутат Украины - Галушко Николай Леонидович - Округ 97 Суббота, 26 сентября 2020 г.

Напомним, нардеп из Полтавщины Константин Касай подал заявление на выход из партии "Слуга народа".

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