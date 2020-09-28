В Киеве под ЦИК митингуют из-за недопуска мэра Умани к выборам

На акции собралось около двух сотен людей.

На акции собралось около двух сотен людей.

В Киеве под Центральной избирательной комиссией проходит акция за честные выборы «Право на выбор».

Митингующие выступают против решения ТИК о запрете действующему мэру Умани Александру Цебрию участвовать в местных выборах. При этом комиссия зарегистрировала сразу двух "клонов" городского главы, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Участники акции требуют восстановить нарушенные избирательные права Цебрия и зарегистрировать его для участия в местных выборах.

На акции собралось около двух сотен людей.

В митинге принимают участие мэры ряда областных центров – Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого.

В частности, митингующие отправятся колонной к Офису президента, где будут требовать у главы государства вмешаться в ситуацию и обеспечить честные выборы.

В настоящее время обстановка на акции спокойная.

Напомним, 26 сентября мэра города Умань Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.