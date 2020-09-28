16:16  28 сентября
Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим
17:08  28 сентября
Кандидатом в мэры Луцка от "Слуги народа" зарегистрировано Романа Боднарука
18:23  28 сентября
В зоне ООС с начала суток зафиксировали один вражеский обстрел
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2020, 16:33 2

В Киеве под ЦИК митингуют из-за недопуска мэра Умани к выборам

28 сентября 2020, 16:33 2
Читайте також українською мовою
На акции собралось около двух сотен людей.
На акции собралось около двух сотен людей.
Читайте також
українською мовою

В Киеве под Центральной избирательной комиссией проходит акция за честные выборы «Право на выбор».

Митингующие выступают против решения ТИК о запрете действующему мэру Умани Александру Цебрию участвовать в местных выборах. При этом комиссия зарегистрировала сразу двух "клонов" городского главы, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Участники акции требуют восстановить нарушенные избирательные права Цебрия и зарегистрировать его для участия в местных выборах.

На акции собралось около двух сотен людей.

В митинге принимают участие мэры ряда областных центров – Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого.

В частности, митингующие отправятся колонной к Офису президента, где будут требовать у главы государства вмешаться в ситуацию и обеспечить честные выборы.

В настоящее время обстановка на акции спокойная.

Напомним, 26 сентября мэра города Умань Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

выборы мэр Черкасская область Умань Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »