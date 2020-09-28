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28 сентября 2020, 16:03 9

В Одессе за коррупцию будут судить чиновника ГСЧС

28 сентября 2020, 16:03 9
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Фото: ГБР
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В Одесской области чиновник Главного управления ГСЧС требовал деньги за согласование документов по вопросам пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает RegioNews.

По информации следствия, в апреле 2020 года он получил 5 тысяч гривен за согласование и регистрацию декларации о соответствии материально-технической базы предприятия требованиям пожарной безопасности.

Позже, в мае 2020 года чиновник получил от представителя этого же предприятия еще 35 тысяч гривен взятки за согласование и регистрацию семи разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Всего чиновник получил 40 тысяч гривен, его подозревают в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.

Напомним, на Прикарпатье чиновника ОГА подозревают в хищении денег на строительстве больницы, он подписал соответствующие акты приема строительных работ.

Одесса ГСЧС коррупция Чиновник взятка ГБР
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