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28 сентября 2020, 14:58 2

Зеленский нашел замену Холодницькому и Муратову в Антикоррупционном нацсовете

28 сентября 2020, 14:58 2
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Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Соответствующий указ был обнародован 28 сентября.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно документу, в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики был введен первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласованию) Максим Грищук и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Кроме того, с персонального состава Нацсовета вывели бывшего главу САП Назара Холодницького и бывшего и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Игоря Муратова.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный совет Зеленского не работает уже более года.

САП президент коррупция указ документ
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