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28 сентября 2020, 14:40 5

Суд избрал меру пресечения главе Тернопольской налоговой инспекции

28 сентября 2020, 14:40 5
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Ранее он был задержан за вымогательство $40 тысяч
Ранее он был задержан за вымогательство $40 тысяч
Фото: СБУ
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Лычаковский районный суд Львова избрал меры пресечения начальнику налоговой инспекции в Тернопольской области, его сыну и еще двум сообщникам.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, передает RegioNews.

В судебном заседании прокурор настаивал на избрании безальтернативного пресечения - в виде содержания под стражей без определения залога начальнику Тернопольской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС в Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Однако суд избрал для чиновника содержание под стражей с возможностью внесения более 1 млн грн залога, а для его сына - залога в размере 420 тыс грн.

Двух их сообщников в вымогательстве будут держать под стражей без права внесения залога.

Напомним, 25 сентября руководителя Тернопольской ГНИ задержали на вымогательстве $40 тысяч, по данному делу открыто уголовное производство.

суд задержание коррупция Тернополь налоговая служба Тернопольская область
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