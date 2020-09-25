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25 сентября 2020, 16:54 3

На Прикарпатье чиновника ОГА подозревают в хищении денег на строительстве больницы

25 сентября 2020, 16:54 3
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Он подписал соответствующие акты приема строительных работ
Он подписал соответствующие акты приема строительных работ
Фото: if.gov.ua
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Чиновника Ивано-Франковской областной государственной администрации и директора коммерческой фирмы подозревают в присвоении денег при строительстве амбулатории в Долинском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, между департаментом Ивано-Франковской ОГА и предприятием был заключен договор о выполнении подрядных работ за государственные средства с целью строительства амбулатории в одном из сел Долинского района.

В дальнейшем подрядчик завысил стоимость материалов и выполненных работ, а чиновник подписал соответствующие акты приема строительных работ и справки об их стоимости, что стало основанием для оплаты заказчиком работ и повлекло ущерб государству на сумму почти 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Чиновнику администрации было сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах и служебном подлоге, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, СБУ расследует 47 производств из-за коррупции на таможне, совокупная сумма изъятой контрабанды составляет 204 млн гривен.

прокуратура деньги Ивано-Франковск бюджет коррупция ОГА
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