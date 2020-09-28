В Одесі за корупцію будуть судити чиновника ДСНС
В Одеській області чиновник головного управління ДСНС вимагав гроші за погодження документів з питань пожежної безпеки.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.
За інформацією слідства, у квітні 2020 року він отримав 5 тисяч гривень за погодження та реєстрацію декларації щодо відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам пожежної безпеки.
Згодом, у травні 2020 року посадовець одержав від представника цього ж підприємства ще 35 тисяч гривень хабара за погодження та реєстрацію семи дозвільних документів”, - йдеться в повідомленні.
Всього чиновник отримав 40 тисяч гривень, його підозрюють у одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна”, - додали в ДБР.
Нагадаємо, на Прикарпатті чиновника ОДА підозрюють в розкраданні грошей на будівництві лікарні, посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт.