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28 вересня 2020, 16:03 6

В Одесі за корупцію будуть судити чиновника ДСНС

28 вересня 2020, 16:03 6
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Його дії могли спричинити важкі наслідки у випадку пожежі на підприємстві
Фото: ДБР
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В Одеській області чиновник головного управління ДСНС вимагав гроші за погодження документів з питань пожежної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.

За інформацією слідства, у квітні 2020 року він отримав 5 тисяч гривень за погодження та реєстрацію декларації щодо відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам пожежної безпеки.

Згодом, у травні 2020 року посадовець одержав від представника цього ж підприємства ще 35 тисяч гривень хабара за погодження та реєстрацію семи дозвільних документів”, - йдеться в повідомленні.

Всього чиновник отримав 40 тисяч гривень, його підозрюють у одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна”, - додали в ДБР.

Нагадаємо, на Прикарпатті чиновника ОДА підозрюють в розкраданні грошей на будівництві лікарні, посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт.

Одеса ДСНС корупція Чиновник хабар ДБР
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