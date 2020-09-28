Вице-премьера Уруского зовут в Раду из-за трагедии на Харьковщине

Заслушивание должно состояться в ходе часа вопросов к правительству

Заслушивание должно состояться в ходе часа вопросов к правительству

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента, передает RegioNews.

"В зсвязи с этой ситуацией (катастрофой самолета под Харьковом, - ред.) и с той дискуссией, которая в обществе началась относительно состояния военной техники, насколько она устарела, она может эксплуатироваться... Мы бы хотели пригласить господина Уруського на час вопросов к правительству", - отметил парламентарий.

По мнению Корниенко, Уруский профессионально сможет дать ответ на те вопросы, которые уже за неделю появятся относительно обстоятельств катастрофы.

"И что нам делать, чтобы такие трагедии не повторялись. И соответственно более широкую картину относительно того, в каком состоянии находится наша военная техника. Какие можно предпринять действия быстро, в частности ВР, возможно при пересмотре бюджета, чтобы заложить на следующий год в проект государственного бюджета средства для обновления и улучшения нашей технической базы", - заявил нардеп.

Напомним, ранее Уруский заявил, что "черные ящики" с самолета Ан-26, который упал под Харьковом, в удовлетворительном состоянии, их начали расшифровывать.