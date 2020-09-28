Авиакатастрофа под Харьковом: Уже начали расшифровывать "черные ящики"

Процесс продлится 3-5 дней

Процесс продлится 3-5 дней

"Черные ящики" с самолета Ан-26, который упал под Харьковом, в удовлетворительном состоянии, их начали расшифровывать.

Об этом сообщил Facebook вице-премьер-министр Олег Уруский, передает RegioNews.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") обнаружены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", - сообщил Уруский.

Он также добавил, что обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию воинской части А4104 в г. Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР).

Уруский отметил, что в дальнейшем специалистами будет проведено максимальная сборка самолета в исходное состояние.

Напомним, 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.