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28 сентября 2020, 10:12 6

Местные выборы: в Василькове не зарегистрировали команду действующего мэра города

28 сентября 2020, 10:12 6
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Мэр планирует провести регистрацию на выборы через суд
Мэр планирует провести регистрацию на выборы через суд
Фото: Facebook
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Мэр Василькова Владимир Сабадаш сообщил, что его команду не зарегистрировали для участия в местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Сабадаша в Facebook.

"Выяснилось, что документы моей команды "случайно" исчезли после их подачи в Территориальную Избирательную Комиссию. А члены комиссии "не знают", где они. Боитесь меня и моей команды? Правильно делаете. Сейчас подаем новый пакет документов", - говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что организация политической партии "За майбутне" в Васильковской ОТГ противозаконно не зарегистрировали для участия в выборах.

Некоторые члены ТИК сначала уничтожают наши документы, а затем происходит нападение на одного из членов моей команды. Это "классический" прием банды Мосийчука-Иващенко, который использовался в 2010 году на выборах мэра. Не хотите регистрировать по закону, зарегистрируемся через суд", - говорит Сабадаш.

Ранее сообщалось, что городской голова Василькова Владимир Сабадаш заявил о том, что стал членом политической партии "За майбутне".

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