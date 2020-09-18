Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра

Результаты выборов городского главы Ужгорода традиционно трудно спрогнозировать, но на этот раз мэрские гонки стали самыми непредсказуемыми

Результаты выборов городского главы Ужгорода традиционно трудно спрогнозировать, но на этот раз мэрские гонки стали самыми непредсказуемыми

Как выяснил RegioNews, потенциальных кандидатов в мэры Ужгорода будет больше десятка, однако местные эксперты считают, что реальное соревнование состоится между двумя претендентами - действующим градоначальником Богданом Андриивым и выдвиженцем от "Слуги народа" Виктором Щадеем. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты последних социологических исследований, проведенных в областном центре Закарпатья.

Впрочем, комментируя такие стартовые показатели, директор Закарпатского института политических исследований Виктор Пащенко отметил: "На сегодня есть два лидера, но это - Ужгород, за два месяца кампании ситуация может измениться. Из-за появления новой фамилии или привлекательного бренда, хотя пока я таких не вижу". И хотя исследования также показывают, что треть ужгородцев до сих пор со своим кандидатом не определились фавориты гонки, в принципе, определены, правда, двум из их лидеров уже на старте дышат в спину еще двое.

Богдан Андриив

Победа в 2015 году представителя партии "Видродження" Андриива стала большим разочарованием для ужгородских євромайдановцов. Потому что бывший "регионал" победил практически триумфально, обогнав во втором туре своего соперника, скандально известного экс-мера Ужгорода Сергея Ратушняка почти вдвое. Тем более Андриив стал мэром несмотря на громкие скандалы. Его обвиняли в участии в Антимайдане и массовом подкупе избирателей, подозревают в растрате миллионов и соучастии по предварительному сговору в служебной подделке документов. Чиновника даже арестовывали с залогом в 440 тысяч гривен, которые тот внес и продолжил председательствовать. Судебное рассмотрение нескольких дел продолжается до сих пор.

Андриив у многих ужгородцев ассоциируется с уничтожением архитектурных памятников города, разворовыванием средств на реставрацию исторических зданий, коррупционными схемами в ремонте дорог, разворовыванием коммунального имущества. Ему еще долго будут вспоминать, к примеру, замену аутентичной чешской брусчатки на гранитные плиты, которые заказывали у его же семейного завода. Или долговременные ремонты площадей и улиц, но молниеносно быстро и идеально заасфальтирована территория "семейного" АТП, ремонт нескольких зданий в городе, к которым Андриив так или иначе причастен.

Активисты развернули в соцсетях движение "Ужгород – без Андриива", в котором ежедневно информируют об очередных негативных фактах хозяйствования городского головы. Однако в успех безумного сопротивления действующему мэру верят разве что неизлечимые оптимисты, потому что реалии, к сожалению, указывают на другие рычаги, которые будут убеждать непереборчевого избирателя.

Предвыборной программы, которую бы можно было прочитать и проанализировать, Андриив в 2015-ом не представил. Поэтому ужгородцы оценивают его работу, вспоминая в основном устные обещания. Если проанализировать их, а также ежегодные отчеты о проделанной работе, то не трудно заметить, что городского голову Ужгорода больше всего волнует ремонт улиц и дорог, транспорт, немного меньше - благоустройство, еще меньше – здравоохранение, социальная защита и финансы. И именно ремонт улиц, дорог, внутриквартальных территорий будут для многих ужгородцев весомым аргументом, чтобы, в случае чего, отдать свой голос "за".

Радуются ужгородцы и озеленению города. Те же, кто "копает" глубже, возмущается, что на эти работы идут неоправданные по величине суммы, мол, списать несколько сотен тысяч на деревья и цветы можно легко. Многие видят в этих расходах банальное растранжиривание денег – много посаженных деревьев и кустов или засохло, или их украли, или уничтожили.

В Ужгороде обустроено несколько велодорожек, чем радуются рядовые велосипедисты, но возмущаются ярые - дорожек катастрофически мало. У Андриива это понимают, а потому, чтобы не выпадать из темы, время от времени акцентируют внимание на задачах по созданию надлежащих условий для велопользователей и микромобильных групп. При действующем мэре в Ужгороде начал ездить новый коммунальный транспорт. На наиболее оживленные маршруты пустили современные "Электроны". Пассажиры остались довольными чистотой, наличием билетов и WIFI внутри транспорта. И горожане, пересев из "корыт" в "кареты", вряд ли озабочены тем, что аналогичные автобусы можно было бы купить гораздо дешевле. Одним словом, несмотря на то, что ужгородцы больше любят синицу в руках, чем далекого журавля, шансы у действующего мэра остаться на еще одну каденцию более чем серьезные.

Виктор Щадей

Когда-то про депутата Ужгородского горсовета Щадея, который будет бороться за мэрское кресло от партии "Слуга народа" говорили "молодой и амбициозный". Сейчас 39-летнего мужчину молодым назовешь с определенной натяжкой, да и на "новое лицо" Щадей не тянет. А вот что касается его амбиций, то их хоть пруд пруди.

Ужгородцам Щадей известный со времен Оранжевой революции, тогда он был региональным координатором гражданской кампании "Пора" в Закарпатье. В 2005-м стал самым молодым депутатом Закарпатского облсовета, а уже через пять лет был избран секретарем Ужгородского горсовета от "Батькивщины". На парламентских выборах-2012 возглавил штаб кандидата в депутаты от оппозиции, за что поплатился должностью секретаря горсовета - "поспособствовало этому" депутатское большинство от Партии регионов. Во время Революции достоинства был активным координатором "Закарпатской палатки" на столичном Майдане, позднее – комендантом занятой ужгородцами Закарпатской ОГА. 24 февраля 2014 года, после выражения вотума недоверия тогдашнему ужгородскому мэру Виктору Погорелову, Щадей стал. и.о. городского головы.

На парламентских выборах-2014 баллотировался самовыдвиженцем по ужгородскому округу, но проиграл, зато на местных выборах в 2015 году вновь был избран депутатом Ужгородского горсовета, и вновь от "Батькивщины". Практически с того времени начал свою избирательную кампанию, отрицая чуть ли не все действия ужгородской власти. Он комментирует решение горсовета, рассказывает о вероятных злоупотреблениях, встречается с ужгородцами, записывает обращение к горожанам по любому поводу, правда, очень мало предлагая конкретных действий для улучшения ситуации.

О переговорах "Слуги народа" и Щадея в кулуарах говорили как минимум за месяц до начала избирательной кампании, но многие до последнего надеялись, что это только сплетни. Тем более что год назад произошло объединение команд Щадея и Роберта Горвата, который в 2014-м победил на парламентских выборах в мажоритарном округе №68 с центром в Ужгороде. "Мы объединились – ради Ужгорода и ужгородцев! Горват идет в народные депутаты, а Щадей готовится к выборам мэра", - говорилось тогда в комментарии к событию. На выборах-2019 Горват снова прошел в Верховную Раду, но теперь Щадей идет на битву с Андриивым от провластной ЗеКоманди.

Кто еще на мэрское кресло

На фото: Сергей Ратушняк

Некоторые ужгородцы ждут "вечного кандидата" – так по-доброму называют экс-мера Ужгорода Сергея Ратушняка. Сейчас его в городе не видно, однако, судя по его постам в соцсетях, знает о нем все. В успешный реванш, конечно же, свято верит. Следовательно, вероятность того, что в него снова поверят ужгородцы, также откидать не стоит.

То, с какой настойчивостью генеральный директор ООО "Стеклолюкс-Ужгород" (ТМ Нобілекс) Андрей Пивень активизировался в информпространстве, наталкивает лишь на одну мысль – будет идти в мэры. Вся информация в найбанальнеших традициях политического пиара – фото в вышиванке, фото с детьми, фото с известными людьми. Его билборды заполонили улицы города, а его посты – ленты соцсетей.

На фото: Александр Билак

Активно дал о себе знать еще один кандидат на должность городского головы Ужгорода - бывший заместитель Андриива Александр Билак. О нем начали говорить в начале года, когда он, проработав в горсовете четыре года, заявил, что его возможности для дальнейшего развития города не совпадают с видением руководства и громко хлопнул дверью: "Не хочу создавать внутренних политических противостояний, которые могут использоваться для различных провокаций. Принял решение о сложении полномочий заместителя городского председателя". Но заверил, что его деятельность не прекращается: меняется только форма, а задачи, цели и приоритеты остаются неизменными. Сохранение и развитие родного города – фраза, которая звучит чаще всего.

В конце концов, своего кандидата также выдвинули ОПЗЖ - им стал сын бывшего ужгородского мэра Виктора Погорелова Андрей Погорелов. Однако, пока все социологические исследования показывают, что ему абсолютно ничего "не светит".