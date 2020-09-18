Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Как выяснил RegioNews, потенциальных кандидатов в мэры Ужгорода будет больше десятка, однако местные эксперты считают, что реальное соревнование состоится между двумя претендентами - действующим градоначальником Богданом Андриивым и выдвиженцем от "Слуги народа" Виктором Щадеем. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты последних социологических исследований, проведенных в областном центре Закарпатья.
Впрочем, комментируя такие стартовые показатели, директор Закарпатского института политических исследований Виктор Пащенко отметил: "На сегодня есть два лидера, но это - Ужгород, за два месяца кампании ситуация может измениться. Из-за появления новой фамилии или привлекательного бренда, хотя пока я таких не вижу". И хотя исследования также показывают, что треть ужгородцев до сих пор со своим кандидатом не определились фавориты гонки, в принципе, определены, правда, двум из их лидеров уже на старте дышат в спину еще двое.
Богдан Андриив
Победа в 2015 году представителя партии "Видродження" Андриива стала большим разочарованием для ужгородских євромайдановцов. Потому что бывший "регионал" победил практически триумфально, обогнав во втором туре своего соперника, скандально известного экс-мера Ужгорода Сергея Ратушняка почти вдвое. Тем более Андриив стал мэром несмотря на громкие скандалы. Его обвиняли в участии в Антимайдане и массовом подкупе избирателей, подозревают в растрате миллионов и соучастии по предварительному сговору в служебной подделке документов. Чиновника даже арестовывали с залогом в 440 тысяч гривен, которые тот внес и продолжил председательствовать. Судебное рассмотрение нескольких дел продолжается до сих пор.
Андриив у многих ужгородцев ассоциируется с уничтожением архитектурных памятников города, разворовыванием средств на реставрацию исторических зданий, коррупционными схемами в ремонте дорог, разворовыванием коммунального имущества. Ему еще долго будут вспоминать, к примеру, замену аутентичной чешской брусчатки на гранитные плиты, которые заказывали у его же семейного завода. Или долговременные ремонты площадей и улиц, но молниеносно быстро и идеально заасфальтирована территория "семейного" АТП, ремонт нескольких зданий в городе, к которым Андриив так или иначе причастен.
Активисты развернули в соцсетях движение "Ужгород – без Андриива", в котором ежедневно информируют об очередных негативных фактах хозяйствования городского головы. Однако в успех безумного сопротивления действующему мэру верят разве что неизлечимые оптимисты, потому что реалии, к сожалению, указывают на другие рычаги, которые будут убеждать непереборчевого избирателя.
Предвыборной программы, которую бы можно было прочитать и проанализировать, Андриив в 2015-ом не представил. Поэтому ужгородцы оценивают его работу, вспоминая в основном устные обещания. Если проанализировать их, а также ежегодные отчеты о проделанной работе, то не трудно заметить, что городского голову Ужгорода больше всего волнует ремонт улиц и дорог, транспорт, немного меньше - благоустройство, еще меньше – здравоохранение, социальная защита и финансы. И именно ремонт улиц, дорог, внутриквартальных территорий будут для многих ужгородцев весомым аргументом, чтобы, в случае чего, отдать свой голос "за".
Радуются ужгородцы и озеленению города. Те же, кто "копает" глубже, возмущается, что на эти работы идут неоправданные по величине суммы, мол, списать несколько сотен тысяч на деревья и цветы можно легко. Многие видят в этих расходах банальное растранжиривание денег – много посаженных деревьев и кустов или засохло, или их украли, или уничтожили.
В Ужгороде обустроено несколько велодорожек, чем радуются рядовые велосипедисты, но возмущаются ярые - дорожек катастрофически мало. У Андриива это понимают, а потому, чтобы не выпадать из темы, время от времени акцентируют внимание на задачах по созданию надлежащих условий для велопользователей и микромобильных групп. При действующем мэре в Ужгороде начал ездить новый коммунальный транспорт. На наиболее оживленные маршруты пустили современные "Электроны". Пассажиры остались довольными чистотой, наличием билетов и WIFI внутри транспорта. И горожане, пересев из "корыт" в "кареты", вряд ли озабочены тем, что аналогичные автобусы можно было бы купить гораздо дешевле. Одним словом, несмотря на то, что ужгородцы больше любят синицу в руках, чем далекого журавля, шансы у действующего мэра остаться на еще одну каденцию более чем серьезные.
Виктор Щадей
Когда-то про депутата Ужгородского горсовета Щадея, который будет бороться за мэрское кресло от партии "Слуга народа" говорили "молодой и амбициозный". Сейчас 39-летнего мужчину молодым назовешь с определенной натяжкой, да и на "новое лицо" Щадей не тянет. А вот что касается его амбиций, то их хоть пруд пруди.
Ужгородцам Щадей известный со времен Оранжевой революции, тогда он был региональным координатором гражданской кампании "Пора" в Закарпатье. В 2005-м стал самым молодым депутатом Закарпатского облсовета, а уже через пять лет был избран секретарем Ужгородского горсовета от "Батькивщины". На парламентских выборах-2012 возглавил штаб кандидата в депутаты от оппозиции, за что поплатился должностью секретаря горсовета - "поспособствовало этому" депутатское большинство от Партии регионов. Во время Революции достоинства был активным координатором "Закарпатской палатки" на столичном Майдане, позднее – комендантом занятой ужгородцами Закарпатской ОГА. 24 февраля 2014 года, после выражения вотума недоверия тогдашнему ужгородскому мэру Виктору Погорелову, Щадей стал. и.о. городского головы.
На парламентских выборах-2014 баллотировался самовыдвиженцем по ужгородскому округу, но проиграл, зато на местных выборах в 2015 году вновь был избран депутатом Ужгородского горсовета, и вновь от "Батькивщины". Практически с того времени начал свою избирательную кампанию, отрицая чуть ли не все действия ужгородской власти. Он комментирует решение горсовета, рассказывает о вероятных злоупотреблениях, встречается с ужгородцами, записывает обращение к горожанам по любому поводу, правда, очень мало предлагая конкретных действий для улучшения ситуации.
О переговорах "Слуги народа" и Щадея в кулуарах говорили как минимум за месяц до начала избирательной кампании, но многие до последнего надеялись, что это только сплетни. Тем более что год назад произошло объединение команд Щадея и Роберта Горвата, который в 2014-м победил на парламентских выборах в мажоритарном округе №68 с центром в Ужгороде. "Мы объединились – ради Ужгорода и ужгородцев! Горват идет в народные депутаты, а Щадей готовится к выборам мэра", - говорилось тогда в комментарии к событию. На выборах-2019 Горват снова прошел в Верховную Раду, но теперь Щадей идет на битву с Андриивым от провластной ЗеКоманди.
Кто еще на мэрское кресло
На фото: Сергей Ратушняк
Некоторые ужгородцы ждут "вечного кандидата" – так по-доброму называют экс-мера Ужгорода Сергея Ратушняка. Сейчас его в городе не видно, однако, судя по его постам в соцсетях, знает о нем все. В успешный реванш, конечно же, свято верит. Следовательно, вероятность того, что в него снова поверят ужгородцы, также откидать не стоит.
То, с какой настойчивостью генеральный директор ООО "Стеклолюкс-Ужгород" (ТМ Нобілекс) Андрей Пивень активизировался в информпространстве, наталкивает лишь на одну мысль – будет идти в мэры. Вся информация в найбанальнеших традициях политического пиара – фото в вышиванке, фото с детьми, фото с известными людьми. Его билборды заполонили улицы города, а его посты – ленты соцсетей.
На фото: Александр Билак
Активно дал о себе знать еще один кандидат на должность городского головы Ужгорода - бывший заместитель Андриива Александр Билак. О нем начали говорить в начале года, когда он, проработав в горсовете четыре года, заявил, что его возможности для дальнейшего развития города не совпадают с видением руководства и громко хлопнул дверью: "Не хочу создавать внутренних политических противостояний, которые могут использоваться для различных провокаций. Принял решение о сложении полномочий заместителя городского председателя". Но заверил, что его деятельность не прекращается: меняется только форма, а задачи, цели и приоритеты остаются неизменными. Сохранение и развитие родного города – фраза, которая звучит чаще всего.
В конце концов, своего кандидата также выдвинули ОПЗЖ - им стал сын бывшего ужгородского мэра Виктора Погорелова Андрей Погорелов. Однако, пока все социологические исследования показывают, что ему абсолютно ничего "не светит".