10:02  28 сентября
В Украине уже более 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции
12:36  28 сентября
Стало известно, когда Рада должна вынести на голосование Госбюджет-2021
12:41  28 сентября
Украина отменила запрет на въезд для иностранцев
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2020, 09:24 5

На Ровенщине с выборов сняли главу райсовета и местную ячейку "Батькивщины"

28 сентября 2020, 09:24 5
Читайте також українською мовою
В ТИК отмечают, что было нарушено гендерное равенство
В ТИК отмечают, что было нарушено гендерное равенство
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Костополе Ровенской области территориальная избирательная комиссия, которая отвечает за выборы в объединенной территориальной общине, отказала в регистрации действующему председателю районного совета Сергею Ткачуку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Ровно вечернее".

По словам председателя ТИК Николая Кособуцького, Ткачука сняли с выборов за нарушения.

В частности, в его заявлении не было указано, что он владеет корпоративными правами ТМ "Семья". Тот написал, что никаких корпоративных прав не имеет. Однако проверка показала иначе", - отметил он.

Также с выборов сняли депутатов местной ячейки партии "Батькивщина".

"Относительно партии "Батькивщина", которая подала списки своих кандидатов в Костопольский городской совет. Тринадцать человек нарушили статью, что они берут на себя обязательство сложить представительский мандат. Даже если его у них не было, то будущие кандидаты должны написать такое заявление. Также в одном округе было нарушено гендерное равенство", - подчеркнул председатель ТИК.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах.

Также ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов.

ТИК ЦИК партия мэр Кандидат выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »