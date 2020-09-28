На Ровенщине с выборов сняли главу райсовета и местную ячейку "Батькивщины"
В городе Костополе Ровенской области территориальная избирательная комиссия, которая отвечает за выборы в объединенной территориальной общине, отказала в регистрации действующему председателю районного совета Сергею Ткачуку.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Ровно вечернее".
По словам председателя ТИК Николая Кособуцького, Ткачука сняли с выборов за нарушения.
В частности, в его заявлении не было указано, что он владеет корпоративными правами ТМ "Семья". Тот написал, что никаких корпоративных прав не имеет. Однако проверка показала иначе", - отметил он.
Также с выборов сняли депутатов местной ячейки партии "Батькивщина".
"Относительно партии "Батькивщина", которая подала списки своих кандидатов в Костопольский городской совет. Тринадцать человек нарушили статью, что они берут на себя обязательство сложить представительский мандат. Даже если его у них не было, то будущие кандидаты должны написать такое заявление. Также в одном округе было нарушено гендерное равенство", - подчеркнул председатель ТИК.
Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах.