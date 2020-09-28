На Ровенщине с выборов сняли главу райсовета и местную ячейку "Батькивщины"

В ТИК отмечают, что было нарушено гендерное равенство

В ТИК отмечают, что было нарушено гендерное равенство

Фото: из открытых источников

В городе Костополе Ровенской области территориальная избирательная комиссия, которая отвечает за выборы в объединенной территориальной общине, отказала в регистрации действующему председателю районного совета Сергею Ткачуку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Ровно вечернее".

По словам председателя ТИК Николая Кособуцького, Ткачука сняли с выборов за нарушения.

В частности, в его заявлении не было указано, что он владеет корпоративными правами ТМ "Семья". Тот написал, что никаких корпоративных прав не имеет. Однако проверка показала иначе", - отметил он.

Также с выборов сняли депутатов местной ячейки партии "Батькивщина".

"Относительно партии "Батькивщина", которая подала списки своих кандидатов в Костопольский городской совет. Тринадцать человек нарушили статью, что они берут на себя обязательство сложить представительский мандат. Даже если его у них не было, то будущие кандидаты должны написать такое заявление. Также в одном округе было нарушено гендерное равенство", - подчеркнул председатель ТИК.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах.

Также ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов.