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08 сентября 2020, 12:30 6

У Авакова объяснили, с какой суммы начинается уголовная ответственность за агитацию на выборах

08 сентября 2020, 12:30 6
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Агитировать можно со следующего дня с момента регистрации избирательной комиссией
Агитировать можно со следующего дня с момента регистрации избирательной комиссией
Фото из открытых источников
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Предоставление каких-либо товаров, которые сопровождаются агитацией за кандидата или партию, является косвенным подкупом избирателей, если стоимость товаров будет меньше 63,06 грн – нарушителей привлекут к админответственности.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

"Предоставление любых товаров, работ либо услуг, которые сопровождаются агитацией за кандидата либо партию или даже во время такого предоставления упоминание его имени, является косвенным подкупом избирателей. Если стоимость товаров будет менее 63,06 грн - нарушители будут привлечены к административной ответственности. Теперь косвенный подкуп избирателей обойдется от 1700 до 3400 грн, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 грн", - написал он.

По словам Апостола, если же стоимость такого товара либо услуги будет более 63,06 грн, или если будут предоставляться продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия, независимо от их стоимости, нарушители будут привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 160 УКУ.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Советник министра уточнил, что единственным исключением из таких жестких правил, является предоставление избирателям брендированной сувенирной продукции с символикой партии, именем или изображением кандидата, если их стоимость составляет не более 1 грн 02 коп.

"Право агитировать кандидат либо партия получает на следующий день с момента регистрации кандидата либо партийного списка избирательной комиссией. Только с момента регистрации кандидат становится субъектом избирательного процесса, и только с этого момента его можно привлечь к ответственности за нарушение", - отметил Апостол.

Напомним, Нацсовет напомнил СМИ порядок обнародования расценок на предвыборную агитацию.

выборы деньги МВД агитация избиратели
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