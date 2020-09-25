Что показали первые дни агитационной кампании

Первые дни агиткампании демонстрируют, что у всех без исключения партий злейшими соперниками являются - однопартийцы

Первые дни агиткампании демонстрируют, что у всех без исключения партий злейшими соперниками являются - однопартийцы

Сразу после регистрации они начали яростную и бескомпромиссную войну между собой в пределах своих окружных мажоритарных округов. При этом кандидаты других партий ними - игнорируются. Нарушения договоренностей об агитации на базовых участках,отсутствие координации встреч, контр агитация в стиле "партия хорошая, я хороший, а мой однопартиец - зладєй", разработка единоличных материалов, которые уничтожают логику и концепцию общей стратегии. Это краткий перечень проблем. Призывы со стороны штатба и партийного руководства - игнорируются. Логично. Кандидат - кандидату волк.

Перечень проблем можно продолжать. Еще пару недель такой "агитации" и избиратели, придя на участок сделают единственно правильное решение - вычеркнут всех и проголосуют за другую партию.

Наблюдаем