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Виктор Таран политолог [email protected]
25 сентября 2020, 15:00 4

Что показали первые дни агитационной кампании

25 сентября 2020, 15:00 4
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Первые дни агиткампании демонстрируют, что у всех без исключения партий злейшими соперниками являются - однопартийцы
Первые дни агиткампании демонстрируют, что у всех без исключения партий злейшими соперниками являются - однопартийцы
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Сразу после регистрации они начали яростную и бескомпромиссную войну между собой в пределах своих окружных мажоритарных округов. При этом кандидаты других партий ними - игнорируются. Нарушения договоренностей об агитации на базовых участках,отсутствие координации встреч, контр агитация в стиле "партия хорошая, я хороший, а мой однопартиец - зладєй", разработка единоличных материалов, которые уничтожают логику и концепцию общей стратегии. Это краткий перечень проблем. Призывы со стороны штатба и партийного руководства - игнорируются. Логично. Кандидат - кандидату волк.

Перечень проблем можно продолжать. Еще пару недель такой "агитации" и избиратели, придя на участок сделают единственно правильное решение - вычеркнут всех и проголосуют за другую партию.

Наблюдаем

выборы партии Кандидат агитация бюллетень избиратели
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