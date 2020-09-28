Мэр Краматорска рассказал о масштабном пожаре в лесу под городом
Краматорский городской голова Андрей Панков сообщил, что вблизи города происходит масштабный лесной пожар.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова мэра города.
На Васильевской Пустоши горит лес. Крупный пожар началась под вечер. Причину возгорания не установили, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал глава города и опубликовал фотографию этого пожара.
По его словам, на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска, также краматорцам помогает один расчет из Дружковки, на подходе еще одна машина из Константиновки.
Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов... Я на постоянной связи со спасателями", - отметил Панков.
Напомним, 26 сентября спасатели в Житомире тушили масштабный пожар на свалке бытовых отходов.