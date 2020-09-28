Мэр Краматорска рассказал о масштабном пожаре в лесу под городом

Причину возгорания еще устанавливают

Причину возгорания еще устанавливают

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова мэра города.

На Васильевской Пустоши горит лес. Крупный пожар началась под вечер. Причину возгорания не установили, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал глава города и опубликовал фотографию этого пожара.

По его словам, на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска, также краматорцам помогает один расчет из Дружковки, на подходе еще одна машина из Константиновки.

Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов... Я на постоянной связи со спасателями", - отметил Панков.

Напомним, 26 сентября спасатели в Житомире тушили масштабный пожар на свалке бытовых отходов.