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23 сентября 2020, 18:03

В Виннице на должность мэра зарегистрировали только одного кандидата

23 сентября 2020, 18:03
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Фото из открытых источников
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На должность мэра Винницы пока зарегистрировался один кандидат.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в соответствующем постановлении Винницкой местной избирательной комиссии.

Так, по состоянию на 23 сентября, зарегистрировался действующий мэр города, кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана" Сергей Моргунов.

Напомним, в Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана".

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