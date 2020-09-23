В Виннице на должность мэра зарегистрировали только одного кандидата

Выборы состоятся 25 октября

Выборы состоятся 25 октября

Фото из открытых источников

На должность мэра Винницы пока зарегистрировался один кандидат.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в соответствующем постановлении Винницкой местной избирательной комиссии.

Так, по состоянию на 23 сентября, зарегистрировался действующий мэр города, кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана" Сергей Моргунов.

Напомним, в Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана".