В Виннице на должность мэра зарегистрировали только одного кандидата
Выборы состоятся 25 октября
Выборы состоятся 25 октября
На должность мэра Винницы пока зарегистрировался один кандидат.
Как сообщает RegioNews, об этом говорится в соответствующем постановлении Винницкой местной избирательной комиссии.
Так, по состоянию на 23 сентября, зарегистрировался действующий мэр города, кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана" Сергей Моргунов.
Напомним, в Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана".
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