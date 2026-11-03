Скандал с военными в Борщаговке: Буданов пообещал "адекватную реакцию"

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После столкновений в Петропавловской Борщаговке на Киевщине глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о подготовке всех решений для "адекватной реакции и предотвращения провокаций"

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, то, что произошло, недопустимо для государства и вредит единству украинцев, особенно в условиях российской угрозы.

"Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и вредят единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы", – написал Буданов.

Он отметил, что правоохранители и уполномоченные органы выясняют все обстоятельства, чтобы установить полную и объективную картину событий, определить виновных и привлечь их к ответственности.

Также, по словам Буданова, сейчас совместно с силовым блоком нарабатывают необходимые решения для надлежащего реагирования и предотвращения подобных провокаций в будущем.

Руководитель Офиса Президента призвал украинцев при принятии решений и урегулировании конфликтов руководствоваться, прежде всего, интересами государства и нации.

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.

По словам командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть, обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. Сейчас они находятся в медицинском центре НГУ. Информацию об их состоянии обещают обнародовать после медицинского обследования.

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