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В результате российского авиаудара по Немышлянскому району Харькова 3 ноября пострадали 73 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Россияне атаковали Харьков около 03:20. Боеприпас попал в переход между корпусами больницы, повредив фасад, одно из отделений и окна медучреждения.

Также повреждены другое медицинское учреждение, лаборатория и окна десяти многоквартирных домов.

Среди 73 пострадавших – пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, российские войска применили авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

Напомним, ночью 3 ноября россияне ударили по медицинскому учреждению в Харькове. Ранее сообщалось о 62 пострадавших.