В Харькове количество пострадавших в результате авиаудара РФ возросло до 73
В результате российского авиаудара по Немышлянскому району Харькова 3 ноября пострадали 73 человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Россияне атаковали Харьков около 03:20. Боеприпас попал в переход между корпусами больницы, повредив фасад, одно из отделений и окна медучреждения.
Также повреждены другое медицинское учреждение, лаборатория и окна десяти многоквартирных домов.
Среди 73 пострадавших – пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.
Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, российские войска применили авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.
Напомним, ночью 3 ноября россияне ударили по медицинскому учреждению в Харькове. Ранее сообщалось о 62 пострадавших.