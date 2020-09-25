Суд зобов’язав відкрити справу проти слідчих, які взяли штурмом виставку картин Порошенка

Йдеться про візит слідчих до "Музею Івана Гончара" 26 травня 2020 року

Йдеться про візит слідчих до "Музею Івана Гончара" 26 травня 2020 року

ЕРА

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу в інтересах п'ятого президента і народного депутата Петра Порошенка і зобов’язав Національне антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання службовим становищем").

Про це повідомив "Главком" з посиланням на ухвалу від 18 вересня, передає RegioNews.

Суть скарги полягала в тому, що 10 вересня представник адвокатського об`єднання "Головань і партнери" в інтересах Порошенка направив повідомлення до НАБУ про вчинене кримінальне правопорушення. Відповідний лист антикорупційний орган зареєстрував 14 вересня.

У повідомленні було викладено відомості щодо можливого вчинення службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань зловживання службовим становищем під час візиту до Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" 26 травня 2020 року.

Нагадаємо, 4 червня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту як свідка в кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Перед тим, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.

6 серпня суд скасував рішення про арешт колекції картин Порошенка.

Однак 19 серпня стало відомо, що Печерський райсуд повторно арештував колекцію картин п'ятого президента Петра Порошенка.