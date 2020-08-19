Коллекцию картин Порошенко повторно арестовали, - адвокат

Ранее Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции

Ранее Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции

Фото: Сайт "ЕС"

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил во время брифинга адвокат Илья Новиков.

"Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, которое было отменено Киевским апелляционным судом", - сказал он.

По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".

Напомним, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Перед тем, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.

6 августа суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко.