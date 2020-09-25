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25 вересня 2020, 16:54 5

На Прикарпатті чиновника ОДА підозрюють в розкраданні грошей на будівництві лікарні

25 вересня 2020, 16:54 5
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Посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт
Посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт
Фото: if.gov.ua
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Чиновника Івано-Франківської обласної державної адміністрації та директора комерційної фірми підозрюють у привласненні грошей під час будівництва амбулаторії в Долинському районі.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, між департаментом Івано-Франківської ОДА та підприємством було укладено договір про виконання підрядних робіт за державні кошти з метою будівництва амбулаторії в одному із сіл Долинського району.

У подальшому підрядник завищив вартість матеріалів та виконаних робіт, а посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт та довідки про їх вартість, що стало підставою для оплати замовником робіт та спричинило збитки державі на суму майже 400 тис. грн”, - йдеться в повідомленні.

Чиновнику адміністрації було повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, СБУ розслідує 47 проваджень через корупцію на митниці, сукупна сума вилученої контрабанди становить 204 млн гривень.

прокуратура гроші Івано-Франківськ бюджет корупція ОДА
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