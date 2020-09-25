На Прикарпатті чиновника ОДА підозрюють в розкраданні грошей на будівництві лікарні

Посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт

Посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт

Фото: if.gov.ua

Чиновника Івано-Франківської обласної державної адміністрації та директора комерційної фірми підозрюють у привласненні грошей під час будівництва амбулаторії в Долинському районі.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, між департаментом Івано-Франківської ОДА та підприємством було укладено договір про виконання підрядних робіт за державні кошти з метою будівництва амбулаторії в одному із сіл Долинського району.

У подальшому підрядник завищив вартість матеріалів та виконаних робіт, а посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт та довідки про їх вартість, що стало підставою для оплати замовником робіт та спричинило збитки державі на суму майже 400 тис. грн”, - йдеться в повідомленні.

Чиновнику адміністрації було повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, СБУ розслідує 47 проваджень через корупцію на митниці, сукупна сума вилученої контрабанди становить 204 млн гривень.