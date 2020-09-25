На Днепропетровщине задержали преступников, которые взорвали банкомат и похитили 1 млн гривен

Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили авто спецназовцев

Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили авто спецназовцев

Фото: из открытых источников

Правоохранители задержали четырех мужчин, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен. Ими оказались трое жителей г. Суммы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полицейские управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления", - сообщили в полиции.

Отмечается, что во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Несмотря на это, полиция задержала всех четверых участников преступления, заблокировав автомобиль беглецов.

Правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата, они оставили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать.

По факту подрыва банкомата и кражи денег возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Винничине неизвестные подорвали банкомат и украли около миллиона гривен.