На перелеты Зеленского из бюджета потратили 14 млн грн

Самый дорогой перелет Зеленского обошелся налогоплательщикам в более 2,5 млн грн

Самый дорогой перелет Зеленского обошелся налогоплательщикам в более 2,5 млн грн

Фото: Офис президента

На авиаперелеты делегаций с участием президента Украины Владимира Зеленского с начала 2020 года Государственное управление делами потратило 13,98 млн грн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные портала использования публичных средств spending.gov.ua, передает RegioNews.

Самым дорогим оказался перелет Зеленского по маршруту Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев в январе 2020 года, он обошелся в более 2,5 млн грн.

1 млн 48 тысяч грн стоил перелет президента на Мюнхенскую конференцию в феврале.

Стоимость авиаперелета в Рим на встречу Зеленского с Папой Римским составила 998 тыс грн.

Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.

Напомним, СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье. Аренда самого дешевого номера в этом санатории стоит более двух тысяч гривен за ночь.