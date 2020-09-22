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22 сентября 2020, 12:11 5

СБУ расследует 47 производств из-за коррупции на таможне

22 сентября 2020, 12:11 5
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Совокупная сумма изъятой контрабанды составляет 204 млн гривен
Совокупная сумма изъятой контрабанды составляет 204 млн гривен
Фото: СБУ
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С начала года Служба безопасности Украины начала 47 расследований о коррупции на таможне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В частности, правоохранители обнаружили нарушение таможенных правил на 204 млн. гривен.

СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможенной границе. Сейчас 53 лицам сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности Украины, незаконные схемы с растаможкой автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях.

Кроме того, было зафиксировано вымогательство средств за беспрепятственное прохождение таможенного контроля сотрудниками постов "Черноморск" и "Одесса" Одесской таможни.

Также подозрение объявлено ​​и.о. начальника Житомирской таможни за растрату бюджетных средств.

С начала 2020 года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов", - добавили в СБУ.

Напомним, на Луганщине директора завода подозревают в уплате "налогов" боевикам, фигуранта объявили в розыск.

таможня СБУ расследование уголовное дело коррупция
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