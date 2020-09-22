СБУ расследует 47 производств из-за коррупции на таможне
С начала года Служба безопасности Украины начала 47 расследований о коррупции на таможне.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
В частности, правоохранители обнаружили нарушение таможенных правил на 204 млн. гривен.
СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможенной границе. Сейчас 53 лицам сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.
По данным Службы безопасности Украины, незаконные схемы с растаможкой автомобилей были разоблачены на Полесской, Галицкой и Буковинской таможнях.
Кроме того, было зафиксировано вымогательство средств за беспрепятственное прохождение таможенного контроля сотрудниками постов "Черноморск" и "Одесса" Одесской таможни.
Также подозрение объявлено и.о. начальника Житомирской таможни за растрату бюджетных средств.
С начала 2020 года судебные приговоры получили 9 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов", - добавили в СБУ.
Напомним, на Луганщине директора завода подозревают в уплате "налогов" боевикам, фигуранта объявили в розыск.