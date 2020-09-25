Местные выборы: В Черновцах уже 16 человек идут в мэры

За день добавилось 6 кандидатов

За день добавилось 6 кандидатов

В Черновцах уже 16 человек подали свои документы в избирательную комиссию для утверждения их кандидатами на должность городского главы.

Об этом сообщила председатель комиссии Анжела Саинчук, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"После тех 10-ти кандидатов, которые были по состоянию на вчерашний обед, свои документы также подали Юрий Бурега от партии "Батькивщина", Руслан Цаплюк от партии "Сила и честь", Виталий Другановський от партии "Слуга народа", Сергей Качмарский от "Побратимив Украины", Василий Продан от партии "Родной город" Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина"", - сказала председатель комиссии и отметила, что всего документы подали 16 кандидатов.

По ее словам, сегодня, 25 сентября, состоится заседание городской избирательной комиссии, на котором будут рассматривать поданные документы и регистрировать кандидатов или отказывать им в регистрации, если найдут нарушения в поданных документах.

Что известно о новых кандидатах

Юрий Бурега - действующий депутат горсовета от фракции "Батькивщины", заместитель городского главы.

Руслан Цаплюк - местный предприниматель, владелец гостинично-ресторанного комплекса "Мечта".

Виталий Другановський - предприниматель, руководитель областной ячейки правящей партии "Слуга народа", в 2019 году руководил местным штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Сергей Качмарский - местный активист, лидер местного отделения партии "Побратимы Украины", президент Федерации пауэрлифтинга Черновицкой области.

Василий Продан - в.а. Черновицкого городского головы, секретарь горсовета, автор проекта решения об отстранении от должности действующего мэра Алексея Каспрука.

Виталий Михайлишин - действующий депутат Черновицкого городского совета. Во время предыдущих выборов в Верховную Раду в 2019 году баллотировался по 201 избирательном округе с центром в городе Черновцы от партии "ОПЗЖ", где занял третье место, уступив действующей депутату Елене Лис и бывшему мэру Николаю Федоруку.

Напомним, Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока что нет.