В Харькове неизвестные подстрелили женщину и угнали ее авто
В центре Харькова неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле "BMW" потерпевшей.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Пострадавшую госпитализировали с ранением руки.
Для розыска и задержания нападавших в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".
Через некоторое время автомобиль был найден на ул. Минской. Как сообщили в полиции, возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.
Сейчас полиция Харькова проводит комплекс необходимых мероприятий для установления места нахождения нападающих.
Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, 3 сентября на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, один из них скрылся из больницы. Позже правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.