В Харькове неизвестные подстрелили женщину и угнали ее авто

Полицейские ввели в городе операцию "Сирена"

Полицейские ввели в городе операцию "Сирена"

Фото: Нацполиция

В центре Харькова неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле "BMW" потерпевшей.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Пострадавшую госпитализировали с ранением руки.

Для розыска и задержания нападавших в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Через некоторое время автомобиль был найден на ул. Минской. Как сообщили в полиции, возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полиция Харькова проводит комплекс необходимых мероприятий для установления места нахождения нападающих.

Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 3 сентября на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, один из них скрылся из больницы. Позже правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.