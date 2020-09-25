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25 сентября 2020, 15:26 4

В Харькове неизвестные подстрелили женщину и угнали ее авто

25 сентября 2020, 15:26 4
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Полицейские ввели в городе операцию "Сирена"
Полицейские ввели в городе операцию "Сирена"
Фото: Нацполиция
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В центре Харькова неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле "BMW" потерпевшей.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Пострадавшую госпитализировали с ранением руки.

Для розыска и задержания нападавших в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Через некоторое время автомобиль был найден на ул. Минской. Как сообщили в полиции, возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полиция Харькова проводит комплекс необходимых мероприятий для установления места нахождения нападающих.

Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 3 сентября на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, один из них скрылся из больницы. Позже правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.

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