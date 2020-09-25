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25 сентября 2020, 11:36 13

Кличко хочет завести в Киевсовет еще одного боксера

25 сентября 2020, 11:36 13
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Боксер Максим Бурсак заявил о своем решении стать депутатом
Боксер Максим Бурсак заявил о своем решении стать депутатом
Фото: Facebook
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Украинский боксер в средней весовой категории Максим Бурсак во время местных выборов будет баллотироваться в Киевсовет от партии "Удар" Виталия Кличко.

Об этом Бурсак сообщил в Instagram, передает RegioNews.

Вчера я официально стал кандидатом в депутаты горсовета от партии "Удар" Виталия Кличко. Спасибо мэру за оказанное доверие, я не подведу", - написал он.

Бурсак рассказал, что будет баллотироваться в Дарницком районе.

Максим Бурсак - обладатель титулов IBF Youth (2008-2009), интерконтинентального чемпиона WBO (2010-2012), чемпиона WBA Continental (2013) в среднем весе. Он провел 43 боя, одержал 35 побед, 16 из которых - нокаутом. Также Бурсак проиграл 6 боев, еще 2 поединка закончились вничью.

Напомним, 24 сентября Кличко закрыл последнее заседание Киевсовета 8-го созыва.

Киевсовет Местные выборы Виталий Кличко бокс выборы УДАР
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