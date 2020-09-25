Александр Фельдман зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова

Нардепа выдвинула партия "ОПЗЖ"

Нардепа выдвинула партия "ОПЗЖ"

Фото: Facebook

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь», владелец наибольшего в Украине рынка «Барабашово» Александр Фельдман подал документы в ТИК для регистрации кандидатом на пост городского головы.

Об этом сам Александр Фельдман написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

Как и планировал, вчера подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы. Уверен, что вместе с моей командой, вместе со всеми харьковчанами мы сможем сделать родной Харьков лучше, сделать его действительно комфортным для жизни людей", - рассказал Фельдман.

Как и планировал, вчера подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы. Уверен,... Опубліковано Александром Фельдманом Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова.

Также Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мэра Харькова.