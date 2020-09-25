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25 сентября 2020, 11:36 5

Александр Фельдман зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова

25 сентября 2020, 11:36 5
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Нардепа выдвинула партия "ОПЗЖ"
Нардепа выдвинула партия "ОПЗЖ"
Фото: Facebook
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Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь», владелец наибольшего в Украине рынка «Барабашово» Александр Фельдман подал документы в ТИК для регистрации кандидатом на пост городского головы.

Об этом сам Александр Фельдман написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

Как и планировал, вчера подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы. Уверен, что вместе с моей командой, вместе со всеми харьковчанами мы сможем сделать родной Харьков лучше, сделать его действительно комфортным для жизни людей", - рассказал Фельдман.

Как и планировал, вчера подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы. Уверен,...

Опубліковано Александром Фельдманом Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова.

Также Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мэра Харькова.

выборы мэр ОПЗЖ Харьков Кандидат Александр Фельдман регистрация
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