Александр Фельдман зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова
Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь», владелец наибольшего в Украине рынка «Барабашово» Александр Фельдман подал документы в ТИК для регистрации кандидатом на пост городского головы.
Об этом сам Александр Фельдман написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.
Как и планировал, вчера подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы. Уверен, что вместе с моей командой, вместе со всеми харьковчанами мы сможем сделать родной Харьков лучше, сделать его действительно комфортным для жизни людей", - рассказал Фельдман.
Как и планировал, вчера подал документы для регистрации кандидатом на должность харьковского городского головы. Уверен,...Опубліковано Александром Фельдманом Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.
Напомним, Геннадия Кернеса выдвинули баллотироваться в мэры Харькова.
Также Михаил Добкин будет баллотироваться на должность мэра Харькова.