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23 сентября 2020, 17:36 1

В САП заявили, что дело "Роттердам+" не имеет состава преступления

23 сентября 2020, 17:36 1
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Суд удалился для принятия решения по этому делу
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Досудебное расследование в деле "Роттердам+" не смогло установить факты совершения преступления или ущерба от действия этой формулы.

Такое заявление сделал прокурор САП Виталий Пономаренко в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.

"3,5 года почти длилось досудебное расследование. 3,5 года мы, то есть сторона обвинения, пытались доказать наличие состава преступления, но это не охота на ведьм... нам не удалось собрать комплекс действий, чтобы составить обвинительный акт... Мы считаем, что доказательств недостаточно", - сообщил прокурор в ходе судебного заседания.

После суда прокурор еще раз подтвердил журналистам, что собранные доказательства не дают оснований утверждать о совершении преступления.

"Можно однозначно сказать, что нет вины и нет убытков", - сообщил прокурор.

Прокурор также отметил, что экспертами не было установлено наличие вреда от действия формулы.

"Поскольку экспертами не установлено наличие вреда, поэтому дело закрыто за отсутствием состава правонарушения", - сообщил прокурор.

Таким образом, суд закончил рассмотрение жалобы экс-народного депутата Виктора Чумака и удалился для принятия решения.

Оглашение решения суда ожидается утром 24 сентября.

Ранее сообщалось, что САП закрыла дело "Роттердам+", а в НАБУ заявили, что будут обжаловать.

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