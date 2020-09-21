Нардеп Юрченко заявил, что не имеет отношения к преступлению, в котором его подозревают

Суд снова перешел в открытый режим

Суд снова перешел в открытый режим

Фото: Facebook

Народный депутат Александр Юрченко заявил, что не имеет отношения к преступлению, которое ему инкриминирует Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сам Юрченко заявил в Высшем антикоррупционном суде, который избирает ему меру пресечения, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Никакого отношения к тому, что подается в материалах досудебного расследования, я не имею. Никакие деньги я не брал, никого до предоставления мне каких-то средств я не подстрекал, о чем свидетельствуют и подтверждают те обыски, которые у меня были проведены абсолютно во всех местах. Ничего органы досудебного расследования не нашли”, - сказал депутат.

По его мнению, ситуация с якобы предоставлением ему неправомерной выгоды за внесение поправок в закон возникла из-за того, что в стране много лет не решается проблема обращения с бытовыми отходами и нет профильного законодательства. В этом, как утверждает Юрченко, заинтересованы различные группы влияния, которые "не платя денег государству и получают сверхприбыли”.

В предыдущие созывы парламента эти группы влияния были заинтересованы, чтобы закон не выходил в зал. На этот раз, когда законодательство вышло на второе чтение, начали делать провокации и оказывать давление через СМИ”, - заявил парламентарий.

Во время судебного заседания прокурор САП выразил ходатайство об избрании Юрченко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

Защита депутата заявила, что сообщение о подозрении основывается на недопустимых доказательствах, а поэтому избирать меру пресечения нельзя.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Сегодня, во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Позже заседание по делу нардепа Юрченко перевели в закрытый режим.