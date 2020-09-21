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21 сентября 2020, 17:50

Есть положительная динамика: Появились новые подробности о состоянии бывшего политзаключенного Балуха

21 сентября 2020, 17:50
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Сегодня ему провели контрольную томографию
Сегодня ему провели контрольную томографию
Фото из открытых источников
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Врачи наблюдают "определенную положительную динамику" в состоянии здоровья бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, передает RegioNews.

"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабилен, с некоторой положительной динамикой", - написала она.

Геращенко добавила, что сегодня Балуху проводили контрольную томографию.

"Фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - подчеркнула нардеп.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

19 сентября Днепровский районный суд столицы избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

болезнь нардеп больницы Европейская солидарность Избиение
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