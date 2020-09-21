"Голос" готовит обращение в НАПК о проведении конференции "Слуг народа" во дворе КНУ

"Слуги народа" грубо нарушили образовательное законодательство

"Слуги народа" грубо нарушили образовательное законодательство

Фото: Facebook

Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун готовит обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по факту проведения Киевской городской партийной конференции "Слуги народа" во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Шевченко.

Об этом говорится на странице партии "Голос" в Facebook, пишет RegioNews.

Слуги" считают свое мероприятие на территории университета законным, ведь пока они официально не начали предвыборные гонки, они не агитируют, а информируют. Но, согласно закону об образовании, политическим партиям запрещено проводить не только агитацию, но и любые мероприятия в образовательных учреждениях, размещать там партийную символику или название партий", - указано в сообщении.

В "Голосе" заявили, что собирают материалы для НАПК о превышении служебных полномочий руководства университета. Для этого депутаты фракции направили запросы в КНУ, Минобразования Украины, Фонда госимущества и образовательному омбудсмену по факту проведения конференции.

Поэтому мы требуем от партии "Слуга народа" публичных извинений перед студенческой и преподавательской общественностью КНУ имени Тараса Шевченко", - отметила Инна Совсун.

Конференция "Слуги народа" в КНУ имени Шевченко — это грубое нарушение закона! Поэтому мы готовим жалобу в Национальный... Опубликовано Голос Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, в партии "Слуга народа” считают, что предвыборная конференция во внутреннем дворе Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко проходила с соблюдением законодательства.