10:12  21 сентября
В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом
18:16  21 сентября
Андрея Балогу зарегистрировали кандидатом в мэры Мукачево
17:43  21 сентября
С начала суток на Донбассе зафиксировали три обстрела
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2020, 16:33 1

"Голос" готовит обращение в НАПК о проведении конференции "Слуг народа" во дворе КНУ

21 сентября 2020, 16:33 1
Читайте також українською мовою
"Слуги народа" грубо нарушили образовательное законодательство
"Слуги народа" грубо нарушили образовательное законодательство
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун готовит обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по факту проведения Киевской городской партийной конференции "Слуги народа" во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Шевченко.

Об этом говорится на странице партии "Голос" в Facebook, пишет RegioNews.

Слуги" считают свое мероприятие на территории университета законным, ведь пока они официально не начали предвыборные гонки, они не агитируют, а информируют. Но, согласно закону об образовании, политическим партиям запрещено проводить не только агитацию, но и любые мероприятия в образовательных учреждениях, размещать там партийную символику или название партий", - указано в сообщении.

В "Голосе" заявили, что собирают материалы для НАПК о превышении служебных полномочий руководства университета. Для этого депутаты фракции направили запросы в КНУ, Минобразования Украины, Фонда госимущества и образовательному омбудсмену по факту проведения конференции.

Поэтому мы требуем от партии "Слуга народа" публичных извинений перед студенческой и преподавательской общественностью КНУ имени Тараса Шевченко", - отметила Инна Совсун.

Конференция "Слуги народа" в КНУ имени Шевченко — это грубое нарушение закона! Поэтому мы готовим жалобу в Национальный...

Опубликовано Голос Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, в партии "Слуга народа” считают, что предвыборная конференция во внутреннем дворе Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко проходила с соблюдением законодательства.

Киев Слуга народа партия НАПК Голос Тарас Шевченко скандал университет конференция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
НАПК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий
21 сентября 2020, 15:59
В Киеве возле университета Шевченко проходит акция из-за конференции "Слуги народа"
21 сентября 2020, 15:36
"Слуги народа" обнародовали первую пятерку кандидатов в харьковский облсовет
21 сентября 2020, 15:07
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Одесской области
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов
Все публикации »
Андрей Смолий
Олег Полищук
Виктор Таран
Все блоги »