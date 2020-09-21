НАПК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий

Они были приглашены официальным письмом от ведомства

Они были приглашены официальным письмом от ведомства

Фото: flickr

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает 13 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews. Работников Нацагентства по противодействию коррупции интересуют обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, поэтому приглашаются следующие представители политических партий: Игорь Смешко ("Сила и Честь")

Александр Омельченко ("Украинская партия "Единство")

Владимир Тищенко ("Сила Людей")

Андрей Толстый ("Народная оппозиция")

Наталья Костюченко ("Дело")

Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");

Юрий Стельмащук ("Украинский дом")

Александр Клюс ("Украинские социал-демократы")

Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия")

Александр Лузан ("Славянская партия")

Олег Шаповал ("Всеукраинская партия "Новая сила"). Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Украины Александр Герега - с 21 по 24 сентября (повторно)", - сообщили в НАПК. Кроме того, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашается бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Якубец. Напомним, представителей 12 политсил вызывают в НАПК из-за финансовых нарушений и несвоевременное декларирование, некоторые чиновники вызываются повторно.

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