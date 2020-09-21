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21 сентября 2020, 15:59 10

НАПК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий

21 сентября 2020, 15:59 10
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Они были приглашены официальным письмом от ведомства
Они были приглашены официальным письмом от ведомства
Фото: flickr
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Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает 13 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Работников Нацагентства по противодействию коррупции интересуют обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, поэтому приглашаются следующие представители политических партий:

  • Игорь Смешко ("Сила и Честь")
  • Александр Омельченко ("Украинская партия "Единство")
  • Владимир Тищенко ("Сила Людей")
  • Андрей Толстый ("Народная оппозиция")
  • Наталья Костюченко ("Дело")
  • Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");
  • Юрий Стельмащук ("Украинский дом")
  • Александр Клюс ("Украинские социал-демократы")
  • Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия")
  • Александр Лузан ("Славянская партия")
  • Олег Шаповал ("Всеукраинская партия "Новая сила").

Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Украины Александр Герега - с 21 по 24 сентября (повторно)", - сообщили в НАПК.

Кроме того, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашается бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Якубец.

Напомним, представителей 12 политсил вызывают в НАПК из-за финансовых нарушений и несвоевременное декларирование, некоторые чиновники вызываются повторно.

партии НАПК коррупция депутат Местные выборы Игорь Смешко
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