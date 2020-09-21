НАПК вызывает для объяснений Смешко и руководителей еще 10 партий
Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает 13 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений законов "О предупреждении коррупции" и "О политических партиях в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
Работников Нацагентства по противодействию коррупции интересуют обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, поэтому приглашаются следующие представители политических партий:
- Игорь Смешко ("Сила и Честь")
- Александр Омельченко ("Украинская партия "Единство")
- Владимир Тищенко ("Сила Людей")
- Андрей Толстый ("Народная оппозиция")
- Наталья Костюченко ("Дело")
- Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");
- Юрий Стельмащук ("Украинский дом")
- Александр Клюс ("Украинские социал-демократы")
- Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия")
- Александр Лузан ("Славянская партия")
- Олег Шаповал ("Всеукраинская партия "Новая сила").
Также для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается народный депутат Украины Александр Герега - с 21 по 24 сентября (повторно)", - сообщили в НАПК.
Кроме того, в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашается бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Якубец.
Напомним, представителей 12 политсил вызывают в НАПК из-за финансовых нарушений и несвоевременное декларирование, некоторые чиновники вызываются повторно.