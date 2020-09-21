Антикоррупционную стратегию Кабмина зарегистрировали в Раде
В понедельник, 21 сентября в Верховную Раду внесли антикоррупционную стратегию Кабинета министров.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает RegioNews.
Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" размещен на сайте без сопроводительных документов.
После того, как Рада примет стратегию, будет разработана программа мероприятий для ее выполнения.
Главными принципами стратегии определены:
- оптимизация функций государственных органов;
- цифровая трансформация и открытые данные;
- удобные законные сервисы;
- нетерпимость к коррупции среди граждан;
- неотвратимость наказания.
Ранее в Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.
Напомним, 16 сентября Кабинет министров утвердил Национальную антикоррупционную стратегию, она должна скоординировать все ветви власти для преодоления коррупции.