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21 сентября 2020, 16:33 8

Антикоррупционную стратегию Кабмина зарегистрировали в Раде

21 сентября 2020, 16:33 8
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Ее выполнение позволит сэкономить до 200 милливрдов гривен в год
Ее выполнение позволит сэкономить до 200 милливрдов гривен в год
Фото: flickr
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В понедельник, 21 сентября в Верховную Раду внесли антикоррупционную стратегию Кабинета министров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает RegioNews.

Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" размещен на сайте без сопроводительных документов.

После того, как Рада примет стратегию, будет разработана программа мероприятий для ее выполнения.

Главными принципами стратегии определены:

  • оптимизация функций государственных органов;
  • цифровая трансформация и открытые данные;
  • удобные законные сервисы;
  • нетерпимость к коррупции среди граждан;
  • неотвратимость наказания.

Ранее в Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.

Напомним, 16 сентября Кабинет министров утвердил Национальную антикоррупционную стратегию, она должна скоординировать все ветви власти для преодоления коррупции.

Кабмин стратегия Верховная Рада коррупция голосование
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