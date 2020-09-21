Антикоррупционную стратегию Кабмина зарегистрировали в Раде

Ее выполнение позволит сэкономить до 200 милливрдов гривен в год

Ее выполнение позволит сэкономить до 200 милливрдов гривен в год

Фото: flickr

В понедельник, 21 сентября в Верховную Раду внесли антикоррупционную стратегию Кабинета министров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает RegioNews.

Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" размещен на сайте без сопроводительных документов.

После того, как Рада примет стратегию, будет разработана программа мероприятий для ее выполнения.

Главными принципами стратегии определены:

оптимизация функций государственных органов;

цифровая трансформация и открытые данные;

удобные законные сервисы;

нетерпимость к коррупции среди граждан;

неотвратимость наказания.

Ранее в Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.

Напомним, 16 сентября Кабинет министров утвердил Национальную антикоррупционную стратегию, она должна скоординировать все ветви власти для преодоления коррупции.