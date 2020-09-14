Стали известны подробности допроса Богдана в ГБР
В Государственном бюро расследований рассказали о результатах допроса экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ГБР рассказали, что Богдана допросили как свидетеля относительно известных обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в интервью одному из украинских изданий.
"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.
Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.
Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью.