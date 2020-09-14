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14 сентября 2020, 14:58 15

Стали известны подробности допроса Богдана в ГБР

14 сентября 2020, 14:58 15
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Бывший глава ОП сказал, что доказательств у него нет.
Бывший глава ОП сказал, что доказательств у него нет.
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В Государственном бюро расследований рассказали о результатах допроса экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР рассказали, что Богдана допросили как свидетеля относительно известных обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в интервью одному из украинских изданий.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью.

Андрей Богдан ГБР Офис президента допрос Интервью
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