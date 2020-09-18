Донбасс будут реинтегрировать как минимум 25 лет - Резников

Безопасная реинтеграция оккупированных территорий продлится минимум одно поколения

Безопасная реинтеграция оккупированных территорий продлится минимум одно поколения

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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что конец войны на Донбассе и время реинтеграции не будут совпадать по времени. Безопасная реинтеграция временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет происходить не менее 25 лет.

Об єтом он рассказал в интервью изданию "Главком", передает RegioNews.

Конец войны и реинтеграция будут не совпадать по времени. Потому что мы говорим о безопасной реинтеграции — такой, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение", - подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, должно поменяться поколение, чтобы восстановленный Украиной контроль на территориях Донецкой и Луганской областей привел также к "преодолению разрушения раздора в головах".

Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", - считает он.

Резников отметил также, что об этом говорит мировой опыт. В Германии и сейчас заметны различия между западом и востоком, хотя прошло более 30 лет, а стартовые условия были другие.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские договоренности выполнить невозможно, и полагается на переговоры в "нормандском формате".