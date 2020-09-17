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17 сентября 2020, 18:05 4

Стало известно, кто возглавит списки "ЕС" в Киевский облсовет вместо Балуха

17 сентября 2020, 18:05 4
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Вместо Владимира Балуха под первым номером в Киевсовет пойдет нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар
Вместо Владимира Балуха под первым номером в Киевсовет пойдет нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар
Фото: Евросолидарность
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Партия «Европейская солидарность» утвердила списки кандидатов в депутаты киевского областного совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую территориальную организацию "Европейской Солидарности".

Лидер партии Петр Порошенко, сообщил, что изначально организация планировала выдвинуть первым номером списка общественного активиста, политзаключенного Владимира Балуха, однако на него было совершено жестокое нападение, и сейчас он борется за свою жизнь в больнице. Поэтому Порошенко обратился к партийцам с просьбой сохранить возможность выдвинуть Балуха и не закрывать конференцию.

По словам лидера "Евросолидарности", он не исключает политических мотивов нападения на Балуха и расценивает его избиение как грубое вмешательство преступников, титушек в избирательный процесс в области.

На конференции руководство партии также представило первую пятерку списка. Вторым номером стал руководитель Киевской территориальной организации партии Георгий Цагареишвили. Третьим – и.о. главы Киевского облсовета Татьяна Семенова, четвертым – депутат облсовета Олег Иваненко, пятым – депутат облсовета Руслан Кузьменко.

Напомним, Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах.

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