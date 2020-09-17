Местные выборы: кандидатов предупредили о недопустимости агитации в вузах

Образование в Украине независимо от политических партий

Образование в Украине независимо от политических партий

Фото: из открытых источников

Министерство образования Украины заявило, что не допустит неправомерной агитации в училищах и высших учебных заведениях. Сигналы о распространении в учебных заведениях партийной и избирательной агитации перед выборами уже поступают в местные органы власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт министерства.

Так, в Министерство образования и науки поступает информация о привлечении участников образовательного процесса к акциям и мероприятиям отдельных политических партий и распространении в учебных заведениях партийной и избирательной агитации.

В связи с этим министерство обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования о недопущении политической агитации в учебных заведениях", – говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что образование в Украине базируется на принципе независимости от политических партий, общественных и религиозных организаций.

Ранее сообщалось, что ЦИК запустит интернет-игру о выборах.