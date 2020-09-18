Труханов официально стал кандидатом в мэры Одессы

Он будет баллотироваться на предстоящих местных выборах от партии "Доверяй делам"

Он будет баллотироваться на предстоящих местных выборах от партии "Доверяй делам"

Фото: Facebook

Об этом Труханов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Я рад, что за эти 5 лет не подвел своих земляков, и одесситы еще раз доверили мне право выдвигаться на пост мэра. Со мной идет практически вся команда, с которой мы работали все эти годы, чтобы продолжить начатые в городе преобразования", - сказал Труханов.

Он добавил, что его предвыборная программа имеет символическое название "7:40".

7 стратегий, 40 вызовов и задач, которые мы обязательно реализуем за пять лет. Впереди у нас много работы, но дорогу осилит тот, кто идет", - отметил мэр.

Напомним, Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы, на втором месте нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Филимонов от "Слуги народа" - третий.