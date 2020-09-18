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18 сентября 2020, 15:34 12

Труханов официально стал кандидатом в мэры Одессы

18 сентября 2020, 15:34 12
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Он будет баллотироваться на предстоящих местных выборах от партии "Доверяй делам"
Он будет баллотироваться на предстоящих местных выборах от партии "Доверяй делам"
Фото: Facebook
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17 сентября делегаты съезда партии "Доверяй делам" выдвинули действующего мэра Одессы Геннадия Труханова кандидатом на должность городского головы.

Об этом Труханов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Я рад, что за эти 5 лет не подвел своих земляков, и одесситы еще раз доверили мне право выдвигаться на пост мэра. Со мной идет практически вся команда, с которой мы работали все эти годы, чтобы продолжить начатые в городе преобразования", - сказал Труханов.

Он добавил, что его предвыборная программа имеет символическое название "7:40".

7 стратегий, 40 вызовов и задач, которые мы обязательно реализуем за пять лет. Впереди у нас много работы, но дорогу осилит тот, кто идет", - отметил мэр.

Напомним, Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы, на втором месте нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Филимонов от "Слуги народа" - третий.

Одесса мэр горсовет Местные выборы Геннадий Труханов
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