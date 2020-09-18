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18 сентября 2020, 12:53 4

Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область

18 сентября 2020, 12:53 4
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Президент примет участие в представлении Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2027 года
Президент примет участие в представлении Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2027 года
Офис президента
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В пятницу, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства посетит пгт Ланчин, где ознакомится с ходом работ по восстановлению инфраструктуры после наводнения.

Также он проверит работу объектов, капитальный ремонт которых был осуществлен в рамках Национальной программы "Большая стройка”.

Кроме этого, запланировано участие Зеленского в представлении Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2027 года.

Напомним, 17 сентября Зеленский на Львовщине представил команду "Слуги народа".

Украина Ивано-Франковск стратегия президент визит
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