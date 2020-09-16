"Слуги народа" 17 сентября обсудят изменения в постановлении о местных выборах

Также будет затронут вопрос Минского процесса

Также будет затронут вопрос Минского процесса

Фракция "Слуга народа" в четверг, 17 сентября, соберется на заседание. Парламентарии обсудят проект о внесении изменений в постановление о местных выборах.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по организации госвласти, нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Завтра в 15.15 состоится заседание фракции СН по вопросу Минского процесса и рассмотрения проекта о внесении изменений в постановления о местных выборах", - отметил парламентарий.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее назвал мифом требования РФ об изменениях в постановления о проведении выборов в ОРДЛО. По его мнению, в этом вопросе нет смысла вести переговоры с РФ.

Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что у Рады нет постановления об изменениях порядка проведения местных выборов.