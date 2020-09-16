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16 сентября 2020, 17:33 2

Нардепам рекомендуют окончательно принять закон о народовластии

16 сентября 2020, 17:33 2
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Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов
Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов
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Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендует парламенту принять закон о референдуме во втором чтении.

Как передает RegioNews, об этом написал заместитель главы комитета, нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления большинством голосов одобрил законопроект "О народовластии" (Всеукраинский референдум) и отправил документ в зал Верховной Рады для принятия окончательного решения", - отметил парламентарий.

Известно, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.

Напомним, 18 июня Рада поддержала законопроект о референдуме в первом чтении.

Верховная Рада парламент законопроект референдум нардепы
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