Нардепам рекомендуют окончательно принять закон о народовластии

Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов

Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов

Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендует парламенту принять закон о референдуме во втором чтении.

Как передает RegioNews, об этом написал заместитель главы комитета, нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления большинством голосов одобрил законопроект "О народовластии" (Всеукраинский референдум) и отправил документ в зал Верховной Рады для принятия окончательного решения", - отметил парламентарий.

Известно, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.

Напомним, 18 июня Рада поддержала законопроект о референдуме в первом чтении.