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15 сентября 2020, 12:20 12

Местные выборы проигнорировала почти половина партий

15 сентября 2020, 12:20 12
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Не все партии, которые заявили об участии в выборах, реально выдвигают кандидатов
Не все партии, которые заявили об участии в выборах, реально выдвигают кандидатов
Фото: flickr
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Согласно данным, которые опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, почти половина из зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировали местные выборы.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

В Украине по состоянию на 1 января 2020 года было зарегистрировано 349 политических партий. Об участии в местных выборах заявили только 194 из них.

Таким образом, почти половина партий проигнорировали выборы. Об участии в предыдущих местных выборах 2015 года заявили 140 политических партий, что почти на полсотни партий меньше, чем на выборах 2020 года", - говорится в сообщении.

Активисты обращают внимание на тот факт, что особенностью местных выборов 2020 года является участие значительного количества так называемых региональных политических партий. Они выдвигают кандидатов только в пределах отдельных областей, районов и даже городов.

Количество партий, заявивших об участии в местных выборах значительно ниже, чем количество официально зарегистрированных партий. Основная причина этого - фиктивность значительного количества политических партий, которые существуют только на бумаге, однако участия в избирательных процессах фактически не берут", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Он добавил, что это касается как общенационального уровня, так и уровня местных советов. Также он обратил внимание на тот факт, что не все партии, которые заявили об участии в местных выборах, реально активно будут выдвигать кандидатов.

Традиционно часть политических партий участвуют в выборах лишь для того, чтобы получить места в избирательных комиссиях и позже "перепродать" их в пользу более известных политических сил", - подытожил Кошель.

Напомним, сегодня, 15 сентября официально стартовала регистрация кандидатов на местных выборах, подача документов продлится до 24 сентября включительно.

партии Местные выборы комитет КИУ избиратели
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