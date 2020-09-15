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15 сентября 2020, 10:31 6

Местные выборы: официально стартовала регистрация кандидатов

15 сентября 2020, 10:31 6
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Подача документов продлится до 24 сентября включительно
Подача документов продлится до 24 сентября включительно
Фото: из открытых источников
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Во вторник, 15 сентября, Центральная избирательная комиссия начала принимать документы кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского председателей, которые хотят принять участие в местных выборах 25 октября.

Как передает Regionews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского голов начинается за 40 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до него, а именно - с 15 до 24 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации может ТИК не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и приложенных к нему необходимых документов.

Предвыборную агитацию кандидат (кандидаты) может проводить со следующего дня после принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о его регистрации.

Отмечается, что агитация разрешена до 23:59 23 октября.

Напомним, Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов, избиратели, находящиеся в самоизоляции, смогут проголосовать.

выборы политика ЦИК Кандидат ТИК регистрация
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