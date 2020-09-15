Місцеві вибори проігнорувала майже половина партій
Згідно із даними, які оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії, майже половина із зареєстрованих в Україні політичних партій проігнорували місцеві вибори.
Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.
В Україні станом на 1 січня 2020 року було зареєстровано 349 політичних партій. Про участь у місцевих виборах заявили лише 194 з них.
Таким чином, майже половина партій проігнорували вибори. Про участь в попередніх місцевих виборах 2015 року заявили 140 політичних партій, що майже на півсотні партій менше, ніж на виборах 2020 року”, - йдеться в повідомленні.
Активісти звертають увагу на той факт, що особливістю місцевих виборів 2020 року є участь значної кількості так званих регіональних політичних партій. Вони висувають кандидатів лише в межах окремих областей, районів чи навіть міст.
Кількість партій, які заявили про участь в місцевих виборах є значно нижчою, ніж кількість офіційно зареєстрованих партій. Основна причина цього – фіктивність значної кількості політичних партій, які існують лише на папері, однак участі у виборчих процесах фактично не беруть”, - заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Він додав, що це стосується як загальнонаціонального рівня, так і рівня місцевих рад. Також він звернув увагу на той факт, що не всі партії, які заявили про участь в місцевих виборах, реально активно висуватимуть кандидатів.
Традиційно частина політичних партій беруть участь у виборах лише для того, щоб отримати місця у виборчих комісіях і пізніше "перепродати” їх на користь більш відомих політичних сил”, - підсумував Кошель.
Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня офіційно стартувала реєстрація кандидатів на місцевих виборах, подання документів триватиме до 24 вересня включно.