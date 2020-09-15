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15 вересня 2020, 12:20 6

Місцеві вибори проігнорувала майже половина партій

15 вересня 2020, 12:20 6
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Не всі партії, які заявили про участь у виборах, реально висувають кандидатів
Не всі партії, які заявили про участь у виборах, реально висувають кандидатів
Фото: flickr
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Згідно із даними, які оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії, майже половина із зареєстрованих в Україні політичних партій проігнорували місцеві вибори. 

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

В Україні станом на 1 січня 2020 року було зареєстровано 349 політичних партій. Про участь у місцевих виборах заявили лише 194 з них.

Таким чином, майже половина партій проігнорували вибори. Про участь в попередніх місцевих виборах 2015 року заявили 140 політичних партій, що майже на півсотні партій менше, ніж на виборах 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

Активісти звертають увагу на той факт, що особливістю місцевих виборів 2020 року є участь значної кількості так званих регіональних політичних партій. Вони висувають кандидатів лише в межах окремих областей, районів чи навіть міст.

Кількість партій, які заявили про участь в місцевих виборах є значно нижчою, ніж кількість офіційно зареєстрованих партій. Основна причина цього – фіктивність значної кількості політичних партій, які існують лише на папері, однак участі у виборчих процесах фактично не беруть”, - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Він додав, що це стосується як загальнонаціонального рівня, так і рівня місцевих рад. Також він звернув увагу на той факт, що не всі партії, які заявили про участь в місцевих виборах, реально активно висуватимуть кандидатів.

Традиційно частина політичних партій беруть участь у виборах лише для того, щоб отримати місця у виборчих комісіях і пізніше "перепродати” їх на користь більш відомих політичних сил”, - підсумував Кошель.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня офіційно стартувала реєстрація кандидатів на місцевих виборах, подання документів триватиме до 24 вересня включно.

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